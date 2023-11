Commerce: L’or importé en Suisse dans le viseur d’une ONG

Les voies du négoce de l’or dans le monde semblent impénétrables. La guerre en Ukraine et la sanction occidentale interdisant l’achat du précieux métal en provenant de Russie avaient montré à quel point il est difficile de tracer ses origines . La Société pour les peuples menacés réclame davantage de transparence sur ce business en Suisse, rapporte ce mardi le «Tages-Anzeiger». Le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait rejeté une telle requête l’an dernier. Le Tribunal fédéral (TF) doit publier son verdict mercredi.

L’ONG pointe particulièrement les quatre raffineries actives en Suisse, qui comptent parmi les plus importantes du monde. Leurs capacités suffisent à couvrir le marché international, souligne le journal alémanique. Toute la difficulté est de savoir où est extrait et par où transite l’or. Une fois retravaillé dans les usines du pays, le métal est estampillé de qualité suisse et son origine aussitôt oubliée.