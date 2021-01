Des conditions restrictives

Pour les membres de l’organisation, la réouverture n’a pas permis de combler le trou, notamment à cause des restrictions mises en œuvre pour éviter la propagation du Covid: «La limitation du nombre de clients et les files d’attente ont pesé sur la fréquentation, a relevé Yves Menoud. L’obligation du port du masque et la fermeture des établissements publics rendent moins attractives les journées shopping.» Un avis partagé par la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG) qui donne l’exemple d’une boutique de vêtements du quartier des Eaux-Vives dont la gérante indique que «les affaires n’ont pas repris comme après le dernier semi-confinement en avril/mai. Décembre 2020 était un mois difficile.» Elle a estimé ses pertes à quelque 30% par rapport à un mois de décembre ordinaire.