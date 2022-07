Genève : Commissaire de police en ébriété dans sa voiture de fonction

Nouvelle affaire pour la police genevoise. Fin juin, un commissaire de police se fait rentrer dedans à 4h heures un dimanche matin, dans sa voiture de fonction. Il interpelle le conducteur qui tentait de fuir et appelle ses collègues. Comme le veut la procédure, son taux d’alcoolémie est contrôlé. Il savère positif. Le policier est à 0,6 pour mille. Enfin, il transporte, dans son auto de service un passager qui n’aurait pas dû s’y trouver et qui n’est autre que l’ancien procureur général Daneil Zappelli.

D’après les révélations de la RTS, le policier, par la voix de ses avocats Me Romain Jordan et Me Thomas Barth dit regretter son erreur qu’il assume et assure qu’il acceptera le principe d’une sanction. Pour l’heure, il a été déplacé au sein de police de proximité. Par ailleurs, l’Inspection générale des services (IGS), la police des polices. Son rapport sera ensuite transmis au procureur général.