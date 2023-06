Omnisports: Commotions cérébrales: une étude préconise de nouvelles recommandations

Groupe de travail interdisciplinaire, modifications de certaines règles: une étude publiée mercredi par le British Journal of Sports Medicine préconise de nouvelles mesures en matière de prévention et de gestion des commotions cérébrales pour les sportifs. Fruit d'un travail de cinq ans et basée sur les résultats de la Conférence internationale sur les commotions cérébrales dans le sport, qui s'est tenue à Amsterdam en octobre 2022, cette étude réalisée par une centaine de chercheurs et experts internationaux détaille les protocoles existants et énumère des stratégies nouvelles.