Vevey et des proprios trouvent leur compte en hébergeant l’EVAM

À Vevey (VD), l’EVAM semble avoir trouvé un début de solution face l’augmentation drastique du nombre de personnes qu’elle doit loger. Ses bénéficiaires ont en effet plus que doublé en un an, à cause notamment de la guerre en Ukraine. Or, depuis mai dernier, Vevey s’est affairée davantage que d’autres communes à «faciliter» la mise à disposition de lieux pour y créer des foyers temporaires. Le dernier en date, présenté mardi, offrira 200 places dans un bâtiment de Nestlé. Au contraire des deux abris PCi sollicités actuellement, situés en sous-sol et accueillant uniquement des hommes seuls, ce centre pourra accueillir des familles.