Canton de Fribourg: Communication des autorités scolaires: l’app Klapp dame le pion à WhatsApp 

Une alternative 100% suisse en lieu et place de WhatsApp. Pour des raisons de protection des données, la Direction de la formation et des affaires culturelles du canton de Fribourg vient de concrétiser sa volonté de trouver une alternative à l’utilisation de la messagerie instantanée du groupe Meta (Facebook). «L’application suisse Klapp est la solution officielle choisie par le canton pour la communication enseignants-parents principalement au degré primaire», a révélé «La Liberté».

La Direction de la formation relève la simplicité de l’inscription et de l’utilisation, le développement continu et ouvert d’une solution spécifique à la communication école-parents et, surtout, «le respect des lois suisses en matière de protection des données et le fait que le serveur et les données sont hébergés en Suisse», indique le quotidien fribourgeois. L’entrée en vigueur est prévue à la rentrée prochaine.