Massacre de Boutcha : Communications russes accablantes interceptées par les Allemands

Selon «Der Spiegel», des soldats russes ont raconté, dans des messages radio captés par les renseignements allemands, comment ils avaient abattu des civils ukrainiens à Boutcha.

Personne à vélo abattue

Ainsi, dans l’un des messages radio évoqués par «Der Spiegel», un soldat explique à un autre que lui et ses collègues ont abattu une personne à vélo. Or la photo d’un cadavre couché sur son vélo a fait le tour du monde et des journalistes de l’AFP ont vu ce cadavre, ainsi que ceux d’une vingtaine d’hommes habillés en civil, en parcourant l’une des plus longues artères de Boutcha. Dans un autre message radio, un homme affirme: «On interroge d’abord les soldats, puis on les abat.»