Les voyages en avion n’ont pas été les seuls à subir de plein fouet la pandémie, mais c’est le domaine où les annulations posent le plus de problèmes.

De la déception de l’annulation au soulagement de recevoir un remboursement, le chemin a été un véritable parcours du combattant, parfois même sans issue, pour beaucoup de voyageurs l’an dernier. En témoigne le classement annuel publié par la FRC, sur la base des requêtes et dénonciations qu’elle reçoit toute l’année: le secteur du transport aérien est passé de la 15e place à la 4e en 2020, et le podium par société est dominé par Easyjet. «Tous les moyens ont été bons pour dissuader les clients de demander un remboursement, regrette Jean Tschopp, responsable du conseil juridique à la FRC. Pour obtenir son dû, il aura fallu être insistant et perspicace.»