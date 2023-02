Automobile : Comparis adopte le radar des prix des carburants du TCS

Getty Images via AFP

Plus de 3600 stations-service affichent désormais au moins un prix. (image d’illustration)

Il y a trois mois, jour pour jour, le Touring Club Suisse (TCS) lançait son radar des prix du carburant. Depuis, 98% des prix des stations-services – soit plus de 3600 stations affichant au moins un prix – ont été répertoriés sur le comparateur du TCS qui «a été visité plus de 3,5 millions de fois, compte 23’000 contributeurs enregistrés et 20’000 données mises à jour quotidiennement», rapporte le TCS, dans un communiqué de presse paru ce lundi. Un succès qui pourrait encore croître puisque le comparateur en ligne Comparis a décidé d’adopter le radar des prix du carburant.