Hong Kong : Comparution au tribunal de deux responsables du Apple Daily

Le rédacteur en chef Ryan Law du quotidien pro-démocratie et le directeur général Cheung Kim-hung ont comparu devant un tribunal de Hong Kong samedi.

Plusieurs dizaines de personnes se sont rendues au tribunal samedi matin pour tenter d’assister à l’audience et d’apporter leur soutien aux deux responsables.

Le rédacteur en chef Ryan Law et le directeur général Cheung Kim-hung sont poursuivis pour «collusion avec un pays étranger ou avec des éléments externes en vue de mettre en danger la sécurité nationale». La police avait annoncé vendredi dans un bref communiqué l’inculpation de deux personnes âgées de 47 et 59 ans, sans préciser d’identités. Le journal avait indiqué qu’il s’agissait de ces deux hommes.

C’est la première fois que des opinions politiques publiées par un organe de presse de Hong Kong entraînent des poursuites en vertu de cette loi controversée imposée par la Chine en 2020 pour tenter d’éteindre la dissidence dans l’ancienne colonie britannique. Le journal et son propriétaire Jimmy Lai, actuellement emprisonné, aiguillonnent Pékin depuis longtemps en soutenant de manière indéfectible le mouvement pro-démocratie et en critiquant vertement les dirigeants chinois.

Soutien aux deux responsables

Plus de 500 policiers ont fait une descente jeudi dans les locaux du quotidien et ont emporté des ordinateurs, des disques durs et des carnets de notes de journalistes. Cinq dirigeants ont été arrêtés. Deux ont été inculpés tandis que les trois autres ont été libérés sous condition dans l’attente d’investigations supplémentaires.