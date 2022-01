Haute-Savoie (F) : Complètement ivre, il coupe l’antivol de son propre vélo

Un quadragénaire bourré s’est fait pincer par la police à Annecy après avoir «volé» un cycle qui en fait lui appartenait.

Dans la nuit de lundi à mardi, la police d’Annecy (F), alertée par un témoin, pensait avoir mis la main sur un voleur de vélo. L’homme arrêté, âgé de 46 ans, venait de couper le cadenas d’un cycle avec une pince. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Quelques heures plus tard, il est apparu que le quadragénaire était en réalité le propriétaire de la bicyclette, ainsi que le narre «Le Dauphiné libéré». Lesté de 1,8 grammes d’alcool dans le sang au moment de son interpellation, il avait été incapable de l’indiquer aux agents. C’est d’ailleurs en raison de cette même ivresse qu’il s’était attaqué à son antivol: il n’en avait pas retrouvé la clé, qui n’était pourtant pas bien loin, son trousseau reposant dans la poche de sa veste. Forts de cette découverte tardive, les forces de l’ordre ont pu vérifier la correspondance de la clé et du cadenas, et classer l’affaire sans suite.