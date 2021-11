Kit Harington espère ne pas être Jon Snow à vie

L’acteur est marié à Rose Leslie, Ygritte dans «Game of Thrones». Ils ont accueilli leur premier enfant en février 2021.

Le Britannique Kit Harington, 34 ans, jeune papa qui adore danser sur de la musique des Beatles, incarne Dane Whitman, un humain amoureux d’une super­héroïne extraterrestre, dans «Les Éternels». Le film Marvel est actuellement au ciné.

Avez-vous hésité avant d’accepter un film de superhéros?

Je m’efforce de choisir des rôles très différents d’un projet à l’autre. Je sais depuis des années que ce sera compliqué de faire oublier «Game of Thrones». C’est une chose contre laquelle je ne peux pas lutter. Il n’y a qu’un truc que je puisse maîtriser: les rôles que je choisis. Je regarde ce que l’on me propose, je lis des scripts, je rencontre d’autres artistes et c’est la seule chose qui m’importe.

Craignez-vous d’être vu comme Jon Snow dans tous vos rôles?

Peut-être que si je me fais blond platine, j’aurai un autre look et on ne pensera plus à «GoT». En même temps, quand on a eu la chance de faire partie d’une série culte, il faut savoir accepter cette reconnaissance.

«À moins de me raser la tête, je sais que les fans vont toujours voir un peu de Jon Snow en moi… Après tout, c’est ma tête», confie Kit Harington qui a joué Jon Snow dans la série culte «Game of Thrones» de 2011 à 2019. DR

Que pensez-vous de la série «House of the Dragon», qui se déroule avant «GoT» et qui démarre le 1er janvier 2021?

C’est étrange de se dire que l’univers de «GoT» peut revenir avec la même ambiance, mais des personnages et donc des comédiens différents. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance, car ça n’est jamais facile d’arriver après une série à succès.

Vous êtes un jeune papa. Avez-vous conservé une figurine de Jon Snow pour l’offrir plus tard à votre fils?