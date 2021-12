France – Comportement déplacé: un ex-secrétaire d’Etat dans de sales draps

France : Un ex-secrétaire d’État accusé de «harcèlement sexuel»

Le politicien français Jean-Vincent Placé a été visé par une enquête pour des actes déplacés envers une femme. Il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Condamné à une amende

En mars dernier, il a été condamné à une amende pour harcèlement sexuel sur une gendarme chargée de sa sécurité. En septembre 2018, il avait été condamné à trois mois de prison avec sursis et 1000 euros d’amende pour violences et outrages lors d’une soirée où il avait reconnu avoir été «extrêmement insistant» et «déplacé» avec une cliente.

«Déterminée»

François Zocchetto avait présenté ses «excuses» pour n’avoir «pas osé résister à l’injonction» de Jean-Vincent Placé, mais exclu «tout comportement répréhensible». L’AFP n’a pu le joindre. «Les mouvements de libération de la parole et les injonctions amicales des femmes ont déterminé» Audrey, aujourd’hui âgée de 35 ans, «à parler», selon son avocat, Me Tewfik Bouzenoune.

Car, dès 2012, et sa «première semaine» avec Jean-Vincent Placé, selon la plainte, il aurait ainsi «exigé» d’elle «port de la robe et escarpins». Elle accuse ensuite Jean-Vincent Placé de lui avoir «touché les fesses» dans une discothèque à Lille, en marge du rassemblement estival du parti en août 2015.

Une «main sur la cuisse»

Mais trois autres ex-collaboratrices d’élus ont raconté à l’AFP et Mediapart avoir également subi des gestes déplacés de l’ex-secrétaire d’État: la première, Julie*, «à l’arrière d’un taxi en 2011»; la seconde, Margaux*, «dans un restaurant en 2015» et au secrétariat d’État un an plus tard; la troisième, Éléonore*, dans la même discothèque de Lille en août 2015.