Activision : Comportements sexuels inappropriés: 37 salariés renvoyés

Environ 700 signalements ont été enregistrés ces sept derniers mois par l'éditeur de «Call of Duty» et «Candy Crush» pour des faits d'agressions, de harcèlement ou d'abus sexuels.

Dans le viseur des autorités US

Accusations de harcèlement

Fin juillet 2021, une agence de l’État de Californie, où se situe le siège d’Activision, a déposé une plainte auprès d’un tribunal civil de Los Angeles, reprochant à l’éditeur de «Call of Duty», «World of Warcraft» et «Candy Crush» d’avoir favorisé le développement d’une culture «sexiste» et de n’avoir rien fait pour y remédier. En septembre, le gendarme boursier américain, la SEC, a lancé une enquête pour déterminer si le groupe avait suffisamment communiqué sur les accusations de harcèlement et de discrimination dont il fait l’objet.