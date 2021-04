Intelligence artificielle - Comprendre la consommation d’alcool des jeunes via une app

«Cette approche basée sur les capteurs du smartphone est non seulement novatrice, mais nous avons aussi démontré qu’elle produit des résultats fiables et pertinents», explique Florian Labhart, chercheur en santé publique associé à l’Institut de recherche Idiap à Martigny (VS). Ce nouvel outil de travail permet de collecter des données bien plus précises que celles basées sur l’autoévaluation des participants à ce genre d’études. Les scientifiques analysent ensuite ces éléments à l’aide de l’intelligence artificielle. Des algorithmes déterminent le niveau de luminosité ambiante, la sonorité et le nombre de personnes dans la pièce. Le but est d’observer si des corrélations existent entre la consommation d’alcool et l’environnement dans lequel se trouvent les participants.