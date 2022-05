Comprendre les algorithmes? Les élus ont baissé les bras

Très libérale Suisse

L’Union européenne, elle, n’a pas eu peur de la tâche et vient de voter le «Digital Services Act», un règlement qui va soumettre les plateformes à des règles. Elles seront notamment auditées une fois par an par des organismes indépendants, devront mieux lutter contre les contenus illégaux et devront rendre transparent le fonctionnement de leurs algorithmes. La démarche fait notamment suite aux divulgations de Frances Haugen, ancienne employée de Facebook, qui accusait entre autres le réseau social de rendre plus visibles les discours haineux.