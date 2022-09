Session: Comprendre pourquoi les jeunes étrangers boudent le passeport suisse

La Genevoise relevait que la Suisse affichait un taux de naturalisation de 2%, un chiffre très bas par rapport à la moyenne européenne. «Parmi les jeunes concernés, beaucoup sont nés ici et n’ont jamais vécu dans un autre pays; néanmoins, sur un plan purement formel, ils ne sont pas suisses. Des études scientifiques montrent qu’une telle exclusion conduit à long terme à une division de la société et à un déficit démocratique», ajoutait-elle. Raison pour laquelle elle demandait à comprendre ce désintérêt pour le passeport suisse.

Le Conseil fédéral était d’accord. Mais il soulignait que les raisons qui motivent ou découragent les étrangers de la 2e génération à déposer une demande de naturalisation sont très diverses et ne seraient pas aisées à recenser. «D’autre part, on va dépendre, pour rédiger ce postulat, des données cantonales, et il y a aussi des lois cantonales qui sont différentes. Ce ne sera pas facile de remplir ce mandat», a ajouté mardi la ministre de la Justice Karin Keller-Sutter.