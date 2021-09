Allemagne : «Compromis» entre la Deutsche Bahn et le syndicat des conducteurs

Après trois grèves qui avaient paralysé une grande partie du trafic ferroviaire allemand, un «bon compromis» a été négocié – il «correspond à ce que les cheminots méritent».

Augmentation des salaires

Le compromis, qui «dénoue le nœud gordien» selon Deutsche Bahn et sera valide pendant 32 mois, comprend une augmentation des salaires de 1,5% en décembre et de 1,8% supplémentaire en mars 2023. Une «prime Covid-19» entre 300 et 600 euros (entre 326 et 652 francs) sera également versée le 1er décembre, avant une autre rémunération exceptionnelle de 400 euros (434 francs) le 1er mars 2022.