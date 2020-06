Neuchâtel

Comptes acceptés par des députés inquiets de l’avenir des finances

Si le résultat 2019 est moins déficitaire que prévu au budget, les élus n’ont pas caché leurs craintes face à une année 2020 qui sera plombée par les conséquences économiques de la crise du Covid-19.

«L'exercice 2019 a permis l'aboutissement de grands projets qui vont changer le canton en profondeur», a déclaré le conseiller d'Etat responsable des finances, Laurent Kurth, lors de cette session qui se tient au Pavillon des sports de La Chaux-de-Fonds pour respecter les distances sanitaires. «La voie tracée est la bonne et porte ses fruits mais il faut poursuivre les efforts d'assainissement et de transformation».

Hausse de l’endettement

Le groupe libéral-radical s'est dit mitigé face au résultat de cet exercice. Si le déficit recule et si l'évolution des charges du personnel «est réjouissante», l'endettement a augmenté de 28,8%, à 406 millions de francs. «Les événements de ce printemps nous montrent qu'il faut être strict dans la gestion, afin de pouvoir améliorer la situation de l'Etat dans les bonnes années et faire face aux années plus difficiles.»