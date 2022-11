Trump attendra : Comptes Twitter suspendus pas rétablis avant plusieurs semaines

«Twitter n’autorisera personne ayant été retiré de la plateforme pour avoir enfreint ses règles à y revenir jusqu’à ce que nous ayons un processus clair pour le faire, ce qui prendra au moins quelques semaines de plus», a tweeté mercredi le fantasque milliardaire Elon Musk, nouveau propriétaire de Twitter . Il a ensuite rappelé son projet de former un conseil de modération des contenus , composé «de représentants aux opinions très divergentes, qui incluront certainement la communauté de défense des droits civils et les groupes confrontés à la violence motivée par la haine».

Interrogé sur cette suspension définitive, M. Musk avait estimé en mai que c’était une «décision mauvaise moralement et insensée à l’extrême». Depuis qu’il a acquis Twitter, Elon Musk s’est attiré les foudres de plusieurs organisations et personnalités qui s’inquiètent d’un assouplissement de la politique de modération, laissant la voix aux discours les plus extrémistes. Un collectif de près de 50 associations de défense de la démocratie, de lutte contre la désinformation, ou encore d’observation des médias, a adressé une lettre ouverte aux 20 plus gros annonceurs sur Twitter, les avertissant que les promesses d’Elon Musk d’une plateforme qui resterait «chaleureuse et accueillante pour tous», ne représentaient «absolument pas de manière fidèle ses projets pour Twitter».