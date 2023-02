Guerre en Ukraine : Concernant l’invasion, le patron de l’OTAN affirme: «Nous savions»

«Je suis allé me coucher. Mais la nuit a été très courte, car je savais qu’à un moment donné, dans les heures qui suivraient, quelqu’un allait me réveiller et c’est exactement ce qui s’est passé», a-t-il confié dans un entretien accordé à l’AFP, une semaine avant le premier anniversaire du début de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine . «Vers 4 heures du matin, j’ai été appelé par mon chef d’état-major. Il m’a juste dit brièvement: «Ils sont là», ce qui signifiait que l’invasion avait commencé. Ce ne fut pas une surprise pour nous, car nous l’attendions».

Longue confrontation

Le monde a déjà connu une guerre froide entre Moscou et Washington. La confrontation a duré 42 années, de 1947 à 1989, et s’est terminée avec la chute du mur de Berlin et la dislocation de l’URSS. La guerre menée par Moscou contre son voisin pro-occidental a poussé l’OTAN à la plus grande révision de ses défenses depuis l’effondrement de l’Union soviétique.