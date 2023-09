La tournée mondiale d'Olivia Rodrigo passera à Zurich en 2024

Si celle qui a connu un succès planétaire avec son premier album semble ravie de cette nouvelle, l’enregistrement de ce deuxième disque lui a mis la pression. «Les débuts ont été très difficiles. J’avais l’impression que je ne pouvais pas écrire une chanson sans me demander ce que les autres allaient en penser. Il y a eu des jours où je me suis retrouvée assise au piano, excitée à l’idée d’écrire une chanson, puis je me suis mise à pleurer», a confié l’Américaine à «Rolling Stone». Elle a pu compter sur le soutien de Dan Nigro, son producteur, pour calmer ses angoisses. «Il me disait: «Tu dois rentrer chez toi et te reposer.» On faisait des pauses repas, généralement des hamburgers ou des plats taïwanais, parfois des tacos. J’ai vraiment bien mangé en faisant ce disque», a-t-elle plaisanté. Par ailleurs, pour déstresser, Olivia rendait visite à la fille, âgée de 1 an, de son producteur: «Elle est le remède ultime contre l’angoisse de la page blanche.»