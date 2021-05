Genève - Concerts gratuits aux Bastions pour égayer l’été

Les concerts auront lieu sur une scène ouverte, dans le parc des Bastions. Des dîners (sur réservation) seront également au menu, en présence des artistes; et ce, «dans le respect des règles sanitaires en vigueur et des distances sociales», précisent les organisateurs. L’ambition du festival est de «décloisonner styles et publics» et de démocratiser la musique classique.