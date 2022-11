Concerts, karaoké, disco et électro au menu du Nouvel An à Genève

Ville de Genève : Concerts, karaoké, disco et électro au menu du Nouvel An

Après deux ans de restrictions sanitaires, la fête du réveillon fait son grand retour en Ville de Genève. La Municipalité a annoncé ce jeudi le menu des festivités, qui se dérouleront au bord du lac. Elle se déclineront en quatre lieux et autant d’ambiances. La scène de la rotonde du Mont-Blanc sera dédiée à l’électro et au mapping; celle dite des Mouettes, sur la partie basse du quai du Mont-Blanc, mettra le disco et les années 80 à l’honneur; celle des Pâquis misera sur les concerts live; enfin, à côté des bars principaux sera dressée une tente karaoké. Un feu d’artifice sera tiré à minuit. Trois bars et douze foodtrucks permettront à la foule de se désaltérer et de se restaurer.