États-Unis

Concours de toilettage canin sur HBO Max

Le service de streaming proposera prochainement une série en 12 épisodes dans laquelle des toiletteurs seront en compétition.

«Jess Rona s'est fait connaître en prenant soin des chiens de célébrités et c'est vraiment amusant de donner vie sur un écran à son travail de cette manière», a déclaré la vice-présidente exécutive des programmes originaux pour enfants et hors fiction de HBO Max. Jennifer O'Connell a ajouté que les abonnés allaient pouvoir s'évader grâce à cette émission que toute la famille pourra regarder.

«Hot Dog» comptera douze épisodes d'une durée d'une demi-heure chacun et mettra aux prises trois toiletteurs canins qui s'affronteront dans plusieurs défis. Le but sera évidemment de réaliser le meilleur look sur de petites boules de poils. Des stars commenteront le travail des candidats. Pour le moment, on ignore qui animera le programme et qui rejoindra Jess Rona au sein du jury.