Sortez le pop-corn : Concours de vannes cinglantes entre Donald Trump et Elon Musk

Autrefois liés par un respect mutuel, les deux milliardaires multiplient les attaques depuis quelques jours.

Donald Trump (à droite) et Elon Musk s’écharpent par réseaux sociaux interposés. AFP

Il y a peu de chances qu’Elon Musk et Donald Trump partent en vacances ensemble. Les deux richissimes américains s’échangent depuis plusieurs jours des amabilités sur les réseaux sociaux, avec en toile de fond la saga du rachat de Twitter. La dernière salve en date remonte à mardi soir, et elle est l’œuvre de l’ex-président des États-Unis. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump a dézingué l’homme le plus riche du monde, évoquant ses nombreuses visites dans le Bureau ovale.

Truth Social

«Quand Elon Musk est venu à la Maison-Blanche me demander de l’aide pour ses nombreux projets subventionnés, qu’il s’agisse de voitures électriques qui ne roulent pas assez longtemps, de véhicules sans conducteur qui se plantent, ou de fusées vers nulle part, (…) J’aurais pu lui demander de se mettre à genoux et de me supplier, et il l’aurait fait», a écrit le républicain sur son réseau social. Avant d’ajouter: «Elon devrait maintenant s’efforcer de se sortir du pétrin de Twitter, car il pourrait devoir 44 milliards de dollars pour quelque chose qui n’a peut-être aucune valeur.»

Twitter

Sur Twitter, Elon Musk s’est contenté de répondre qu’il était «mort de rire», avant de poster un gif des «Simpson». Lundi sur Twitter, le patron de Tesla avait conseillé à l’ancien président de «ranger son chapeau et de naviguer vers le coucher du soleil» au lieu de se présenter à l’élection présidentielle de 2024. «Trump aurait 82 ans à la fin de son mandat, c’est trop vieux», a ajouté le milliardaire, précisant qu’il ne «déteste pas» l’ancien dirigeant.

Twitter

Elon Musk réagissait alors à des propos tenus par le septuagénaire lors d’un meeting en Alaska, samedi: Donald Trump avait alors traité l’entrepreneur d’«artiste à la con», parce que celui-ci avait déclaré n’avoir jamais voté pour un républicain.

La «bromance» entre Donald Trump et Elon Musk semble avoir une sacrée quantité de plomb dans l’aile. Il n’y a pas si longtemps, leur relation était encore chaleureuse, rappelle CNN. En janvier 2020, Trump avait comparé Musk à Thomas Edison et a déclaré qu’il était «l’un de nos grands génies… et nous voulons chérir ces personnes». Et en mai de la même année, les deux milliardaires s’étaient entendus sur leur désir commun de permettre aux entreprises de rouvrir leurs portes pendant la crise sanitaire.