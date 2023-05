Concours - Festival de cadeaux: Concours Numerik Games : gagne 2 abonnements pour le festival avec un dîner au restaurant "Gerber Wyss"

Vis un été en grand au… Numerik Games Festival !

Tu ne connais pas (bien) le Numerik Games Festival ?

Le Numerik Games Festival est unique en son genre. Cet événement fusionne l’art, la technologie et le jeu pour offrir un expérience immersive et captivante. Avec des spectacles, des concerts, des performances artistiques et des compétitions de jeux vidéo, le Numerik Games Festival promet des moments de découverte, de divertissement et d’émerveillement pour tous les curieux de la culture numérique.