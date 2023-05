Concours - Festival de cadeaux: Concours Vibiscum Festival : gagne 2 billets pour la soirée DJ Snake + une nuit à l'Hôtel des Trois Couronnes

Vis un été en grand au… Vibiscum Festival !

Tu ne connais pas (bien) le Vibiscum Festival ?

Le Vibiscum Festival revient pour sa 2e édition. Avec une programmation riche et variée, des artistes locaux et internationaux, et un engagement écologique, le festival attire les foules chaque été. Viens danser et profiter d'une expérience musicale unique dans une ambiance festive et conviviale.