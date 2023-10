Concours: Gagne des billets pour toi et la personne de ton choix pour «Hunger Games: la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur»

On les verra bientôt sur grand écran : Tom Blyth et Rachel Zegler

Basés sur la série de best-sellers de Suzanne Collins, les films "Les Tributs de Panem" ont enthousiasmé des millions de fans dans le monde entier. Aujourd'hui, "The Tribute of Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" raconte la préhistoire du monde de Panem et le début des redoutables Jeux de la faim.