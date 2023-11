Concours: Gagne tes billets pour Aime Simone

Aime Simone grandit en s’entourant d’art(s). Entre musique et littérature, il développe très tôt une passion pour la création, de celle qui nous aide à évacuer ; une forme de catharsis à partager. Dans ses sons, indie pop et électro sont imbriquées pour donner vie à un style unique à la sensibilité exacerbée. Son nouvel album, Oh Glory, est sorti le 5 mai. L’artiste franco-norvégien a tout d’une égérie post-pop ; il est libre & émancipé, dans l’air du temps, symbole d’une génération.