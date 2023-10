Concours: Gagne tes billets pour aller voir le film « THE OLD OAK » au cinéma

Festival de Cannes 2023 - Compétition officielle

Locarno Film Festival 2023 - Piazza Grande - Prix du Public



Un film de Ken Loach (« Moi, Daniel Blake », « Sorry We Missed You », « La Part des anges »)



TJ Ballantyne est le propriétaire du « Old Oak », un pub situé dans une petite bourgade du nord de l’Angleterre. Il y sert quotidiennement les mêmes habitués désœuvrés pour qui l’endroit est devenu le dernier lieu où se retrouver. L’arrivée de réfugiés syriens va créer des tensions dans le village. TJ va cependant se lier d’amitié avec Yara, une jeune migrante passionnée par la photographie.

Ensemble, ils vont tenter de redonner vie à la communauté locale en développant une cantine pour les plus démunis, quelles que soient leurs origines.



