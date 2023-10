Concours: Gagne tes billets pour Bigflo & Oli

Écrit et enregistré pendant leur pause, ce copieux album de 21 titres synthétise ce que les frères ont accompli depuis leurs débuts, il y a plus de dix ans : un rap à la langue propre et aux idées claires, accessible et fier de l’être. Emmené par l’incisif single Sacré Bordel, ce nouveau disque s’impose déjà comme l’une des plus grosses sorties de l’année en France.