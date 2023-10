Concours: Gagne tes billets pour Daði Freyr

À l’écoute de Daði Freyr, on s’électrifie. Les rythmiques engageantes nous entrainent sans nous laisser le temps de réfléchir : on bouge, tout simplement. La sensation islandaise s’est fait connaitre avec Think About Things, titre initialement écrit pour l’Eurovision… en 2020. L’artiste rempilera en 2021 avec 10 Years et cette fois-ci sera la bonne : il finira quatrième. Révélé au grand jour, son univers excentrique et coloré déploie depuis ses bonnes vibes électro-pop contagieuses.