Concours: Gagne tes billets pour Disiz !

En plus de vingt ans de carrière, Disiz s’est frayé un chemin dans le paysage musical français et mondial, se renouvelant sans cesse pour révéler au public ses différentes facettes. Du rappeur aux textes percutants, il s’est mué en artiste pop aux morceaux introspectifs et poétiques. Au fil des années, rythmées par ses titres et collaborations à succès, il s’est imposé comme l’un des artistes français les plus influents de son époque.

Revenu en mars 2022 avec « L’Amour », Disiz, ex La Peste, ex Peter Punk, ne fait plus qu’un avec l’homme qu’il a toujours voulu être. Quatre années de travail pour un album qui apparait comme la synthèse parfaite d’un parcours artistique et sentimental. Salué par le public et certifié disque d’or en cinq mois seulement, il est porté, entre autres, par le titre Rencontre avec Damso qui est certifié single de Diamant et est resté n°1 du Top Singles pendant 6 semaines.