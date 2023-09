Concours: Gagne tes billets pour la Nuit du Court métrage de ton choix!

Au menu: une Première locale en présence de la réalisatrice ou du réalisateur, suivie de la crème (double!) des courts métrages 100% suisses dans "Swiss Shorts” (5 films, 62min). Suivent trois séances thématiques pour célébrer les 20 ans de la Tournée: La séance “Un heureux événement” (4 films, 64min) est consacré à la naissance… mais pas seulement la version la plus romantique du miracle de la vie. Puis la séance “Advienne que pourra” (4 films, 52min) décrypte la vie dans toute sa complexité, avec ses hauts et bien sûr ses bas, dont le format court se délecte. Enfin, ce sera l’heure la plus festive avec le programme de clôture “Que la fête commence” (5 films, 42min). Musique entraînante et personnage flamboyants, la Nuit se terminera joyeusement!