Concours: Gagne tes billets pour Laura Chaignat

Laura Chaignat, 30 ans, qui a grandi dans un hameau jurassien, fait le bilan de son parcours. De son enfance à ses rêves d’aujourd’hui, en passant par son expérience à la radio, la comédienne livre un spectacle autobiographique, drôle et sensible.

Sur scène, l’enfant des Franches-Montagnes aborde avec humour et sincérité les thèmes liés à la famille, au milieu culturel et social. Elle se penche sur sa difficulté à oser rêver et s’affirmer. A-t-elle le droit d’être ambitieuse, elle, la fille de la campagne ?