Concours: Gagne tes billets pour le ciné-concert Naruto Symphonic Experience

Depuis sa création, le phénomène mondial s’est écoulé en centaine de millions d’exemplaires. Décliné en animé, l’adaptation fête ses 20 ans. Pour la première fois, revivez l’histoire extraordinaire de ce jeune apprenti Ninja lors d’un show visuel et musical exceptionnel ! Les 42 musiciens de l’orchestre interpréteront en live les plus grands airs et les plus célèbres openings. Un montage inédit retraçant les moments forts des 220 premiers épisodes (VOSTFR) sera projeté sur un écran géant. Pendant plus de 2 heures, vivez une expérience inoubliable en suivant les histoires passionnantes de Naruto au cœur du village caché de Konoha !