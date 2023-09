Concours: Gagne tes billets pour le concert d’Aya Nakamura !

On ne présente plus la reine du R’n’B francophone, Aya Nakamura. Après avoir rempli l’Accor Arena, anciennement Bercy, trois soirs d’affilée, l’artiste française la plus couronnée de succès à l’international annonce sa nouvelle tournée, dont une date unique dans l’arène lausannoise le dimanche 15 octobre prochain.