Concours: Gagne tes billets pour le Royaume !

Anciennement le Royaume du Web, Le Royaume est l’une des plus importantes manifestations francophones des créateur.trice.s de contenus digitaux et stars des réseaux sociaux (Youtube, TikTok, Instagram, Twitch, etc). Organisé à Palexpo, Genève, Le Royaume rassemble le temps d’un week-end les personnalités les plus influentes du web et offre aux spectateur.trice.s une expérience unique et inédite de rencontrer leurs idoles.



Le Royaume propose des rencontres avec les stars des réseaux sociaux, des activités et shows avec des créateur.trice.s de contenus digitaux, des expériences immersives et des conférences interactives pour petit.e.s et grand.e.s.



Dans sa nouvelle formule, l’événement mise également sur des spectacles à la mise en scène inédite, une silent party animée par les talents et des concerts surprises avec les têtes d’affiches actuelles, telles que : Tibo InShape, Amixem, L’atelier de Roxane, Le Grand JD, Gaelle Garcia Diaz, Juju Fitcats, Silent Jill, Furious Jumper, Denyzee, et beaucoup d’autres !