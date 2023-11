Concours: Gagne tes billets pour Zola

L'année 2023 marque le retour tant attendu de ZOLA ! Artiste majeur de la scène rap depuis quelques années, il revient en force avec son album « Diamant du bled » et une première partie de tournée à guichets fermés, dont un Zénith de Paris SOLD OUT et un concert inédit à l’Adidas Arena dont il est le premier artiste annoncé.