Concours: Gagne un week-end bien-être et ski à Adelboden pour deux personnes

Imagine: tu savoures le hors-piste dans une poudreuse exceptionnelle, et tu retrouves ensuite le calme au cœur d’un paysage de montagne fascinant pour terminer la journée en beauté avec un sauna, suivi d’un bon souper. Pas mal, non? Nous proposons des packs ski intéressants et un week-end bien-être exclusif à chaque fois dans cinq régions de montagne suisses.

Le prix principal: un week-end bien-être et ski à Adelboden

Le prix principal du tirage au sort pour Adelboden comprend deux nuits pour deux personnes dans une chambre double Deluxe sud avec vue panoramique, buffet de petit déjeuner inclus, un souper à trois plats, deux forfaits journaliers de ski et l’accès à l’espace spa de l’hôtel 4 étoiles The Cambrian à Adelboden. Tu profites ainsi du mélange parfait entre plaisir du ski et détente. Saisis cette opportunité et, avec un peu de chance, tu remporteras peut-être un court séjour d’hiver inoubliable pour toi et la personne de ton choix.