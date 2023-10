Concours: Gagne un week-end bien-être et ski à Crans-Montana pour deux personnes

L’hiver est à notre porte et nous avons précisément ce qu’il faut pour que tu accueilles avec joie l’arrivée de cette saison. Réjouis-toi à la perspective de tirages au sort captivants avec des packs ski intéressants et des week-ends bien-être exclusifs dans cinq régions de montagne suisses.

Le prix principal: un week-end bien-être et ski à Crans-Montana

Le prix principal du tirage au sort pour Crans-Montana comprend deux nuits pour deux personnes en chambre double avec vue sur les Alpes, petit déjeuner inclus, un souper, deux forfaits de ski journaliers et l’accès à l’espace spa de l’hôtel de l’Etrier à Crans-Montana. Savoure le mélange parfait entre plaisir du ski et détente, en sillonnant les pentes enneigées pour aller ensuite te faire chouchouter à l’espace bien-être de l’hôtel 4 étoiles. Saisis cette opportunité maintenant et, avec un peu de chance, tu remporteras peut-être un court séjour d’hiver inoubliable pour toi et la personne de ton choix.