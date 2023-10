Concours: Gagne un week-end bien-être et ski à Zermatt pour deux personnes

Des bons moments sur les pistes couvertes de neige, des instants de détente dans un paysage de montagne à couper le souffle et l’odeur de l’air frais d’altitude. L’hiver est à notre porte et nous avons précisément ce qu’il faut pour que tu accueilles avec joie l’arrivée de cette saison froide. Réjouis-toi à la perspective de tirages au sort alléchants avec des packs ski intéressants et des week-ends bien-être exclusifs dans cinq régions de montagne suisses.

Tu rêves d’une escapade à Zermatt? Alors saisis l’opportunité de gagner l’un des neuf packs de ski à Zermatt, qui contiennent chacun un bon d’OCHSNER SPORT d’une valeur de 100 francs pour ton équipement d’hiver ainsi que deux forfaits journaliers de ski pour le domaine skiable de référence: Zermatt. Avec ce pack, tu es parfaitement équipé/-e pour explorer le domaine skiable le plus haut des Alpes et profiter de son panorama exceptionnel.

Le prix principal: un week-end bien-être et ski à Zermatt

Le prix principal du tirage au sort pour Zermatt comprend deux nuits pour deux personnes dans une merveilleuse suite Junior rustique, buffet de petit déjeuner inclus, un souper à quatre plats, l’utilisation du spa alpin et de la piscine, le transfert des bagages, un apéritif de bienvenue et deux forfaits de ski internationaux pour deux jours, pour accéder à plus de 360 kilomètres de pistes des deux côtés du Cervin. Tu profites ainsi du mélange parfait entre plaisir du ski et détente. Saisis cette opportunité et, avec un peu de chance, tu remporteras peut-être un court séjour d’hiver inoubliable pour toi et la personne de ton choix.