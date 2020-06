Valais

Concours national: une classe de Grône sur le trône

Quelque 63 classes ont participé aux Explorateurs de l’eau, un concours qui vise à sensibiliser les élèves de 8 à 14 ans sur les enjeux de la préservation de l’eau.

Pas moins de 1244 élèves issus de 63 classes provenant de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Vaud, Bâle et Valais rêvaient de la plus haute marche du podium. À l’arrivée, c’est une classe de 8H de Grône (VS) qui a remporté vendredi l’édition 2020 du programme pédagogique et ludique Explorateurs de l’eau. Le concours est axé sur le gaspillage et la préservation des ressources halieutiques dans le monde.