Justice : La condamnation à perpétuité de Ratko Mladic confirmée

À La Haye, la peine de prison à vie de Ratko Mladic a été confirmée en appel, ce mardi. L’ex-général serbe de Bosnie est notamment accusé de génocide et crimes contre l’humanité.

«La Chambre d’appel confirme la sentence de prison à vie à l’encontre de Ratko Mladic», a déclaré le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), basé à La Haye, rejetant l’appel de l’ex-général, reconnu coupable notamment de génocide pour son rôle dans le massacre de Srebrenica, le pire en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le verdict, prononcé par cinq juges du MTPI, qui a pris le relais du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) après sa fermeture, en 2017, est final et ne peut plus faire l’objet d’un appel.

«Un jour historique»

Les mères de certains des 8000 hommes et garçons musulmans tués par les forces serbes de Bosnie à Srebrenica, en 1995, avaient fait le déplacement à La Haye. «C’est un jour historique, non seulement pour nous les mères, mais aussi pour l’ensemble des Balkans, de l’Europe et du monde», a déclaré Munira Subasic, présidente de l’une des associations des mères de Srebrenica.

Sur écran géant

Au Centre mémorial du génocide, près de Srebrenica, un écran géant diffusait, mardi, les témoignages de survivants et de familles, tout près des stèles blanches parfaitement alignées où reposent les corps de plus de 6600 victimes identifiées. «Au lieu de me réjouir avec mes petits-enfants, je suis venue pleurer ici», a déclaré Munevera Kabeljic, 69 ans, près des tombes de son mari et de ses fils, tués à l’âge de 17 et 20 ans. «Ce qui fait le plus mal, c’est qu’ils nient le génocide. Ils disent que cela ne s’est pas produit, mais ces pierres tombales le prouvent.»