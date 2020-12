Autriche : Condamnation d’un proche de l’auteur de l’attentat de Vienne

Un Bangladais de 18 ans a été condamné à six mois de prison ferme en Autriche pour avoir encouragé l’auteur de l’attentat du 2 novembre 2020 à Vienne à faire le djihad.

Le jeune homme condamné lundi, arrivé en Autriche en 2013 et mineur lors de l’attaque, a reconnu les faits et a renoncé à faire appel de sa condamnation, six mois de prison ferme et 18 mois avec sursis, avec une période probatoire de trois ans.