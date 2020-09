Par ses sempiternels appels , elle saturait le téléphone des urgences psychiatriques du CHUV ainsi que la centrale de plusieurs corps de police. Parfois, elle a eu jusqu’à 800 contacts en 24h avec l’hôpital. Malgré de nombreuses interventions des autorités, les faits se sont répétés entre 2018 et 2019. A chaque fois que les appareils téléphoniques (fixe et portable) de celle qui est prévenue d'abus d'une installation de télécommunication ont été séquestrés, la quadragénaire souffrant d’anxiété et de sévères troubles psychiatriques est parvenue à s’acheter un nouveau téléphone.

En détention provisoire depuis six mois, elle était visée par quatre plaintes pénales émanant du CHUV et de trois polices communales vaudoises. Selon «24 heures», elle vient d’être condamnée par le Tribunal de Lausanne à 9 mois de prison. Mais à cause de ses problèmes psychiatriques, cette peine a été suspendue. En lieu et place, la rentière AI devra suivre un traitement au sein d’un établissement psy.