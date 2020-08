Vaud Condamnation «express» pour une absence à l’école

Des parents avaient été sanctionnés pour une demi-journée de cours manquée par leur fils. Ils n’avaient que quatre jours pour se justifier, en plein juillet.

Scolarisé à Cugy (VD), l’élève de 7P avait en effet manqué une demi-journée de cours pour maladie, le mercredi de la dernière semaine de classe. «La maîtresse était au courant, raconte son papa. Le lendemain, mon fils est retourné à l’école, à la veille de notre départ à l’étranger, le vendredi 3 juillet, pour lequel nous avions demandé et obtenu un congé exceptionnel.»

«Ultimatum» de 4 jours

Le règlement interne de l’établissement stipule toutefois que les parents doivent justifier par écrit toute absence d’un enfant dès son retour. «Avec le voyage à organiser, nous n’y avons pas pensé tout de suite», concède le père. La sanction a été rapide: un courrier de l’école, daté du 6 juillet, laissait 4 jours aux parents pour le faire, sans quoi ils seraient automatiquement dénoncés à la préfecture. Le 15, la condamnation pénale était déjà prononcée. Un délai court, qui est de la compétence de chaque direction. «C’est absurde, s’offusque le papa, qui peine à digérer que l’affaire ait pris une telle tournure. On est où, là? On ne peut plus discuter? Il faut laisser un peu de temps aux gens pour réagir! Surtout que l’école savait qu’on partait à l’étranger le 3 juillet.» Ulcérés, les parents se sont opposés à la sanction.