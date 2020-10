Football : Condamnation pour viol: Santos lâche Robinho

Sous la pression, le club brésilien et l’ancien grand espoir du foot brésilien ont rompu leur contrat, «afin que le joueur puisse se concentrer exclusivement sur sa défense dans le processus en cours en Italie».

Robinho n’est plus un joueur de Santos.

Le club brésilien de Santos et l’ex-international Robson de Souza «Robinho», condamné en première instance pour un viol collectif commis en 2013 alors qu’il jouait pour l’AC Milan, ont rompu leur contrat vendredi. Grand espoir déchu du foot brésilien, Robinho (36 ans) avait signé pour cinq mois avec Santos, son club formateur.

«D’un commun accord», Santos et Robinho «ont décidé de suspendre la validité du contrat signé le 10 octobre afin que le joueur puisse se concentrer exclusivement sur sa défense dans le processus en cours en Italie», a annoncé le club de São Paulo sur Twitter.

«Si je dérange de quelque manière que ce soit, il vaut mieux que je parte et que je me concentre sur mes affaires personnelles. A mes fans et à ceux de Peixe (ndlr: le surnom du club de Santos), je vais prouver mon innocence», a-t-il ajouté.