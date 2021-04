Manifestations à Hong Kong : Condamnations de neuf figures du mouvement pro-démocratie

Neuf personnalités de l’opposition ont été reconnues coupables d’avoir organisé et participé en 2019 à l’une des plus grandes manifestations pour la démocratie.

Des manifestants à Victoria Park à Hong Kong, le 18 août 2019, lors de l'une des plus grandes manifestations de la ville.

Le magnat de la presse hongkongais Jimmy Lai a été condamné vendredi à un an de prison pour son rôle dans l’organisation en 2019 d’une des plus grandes manifestations en faveur de la démocratie. Jimmy Lai faisait partie des neuf personnalités de l’opposition reconnues coupables d’avoir organisé et participé à ce rassemblement. Selon les organisateurs, cette manifestation avait réuni 1,7 million de personnes, soit près d’un Hongkongais sur quatre. Ce chiffre n’a pu être vérifié indépendamment.